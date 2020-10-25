新北市三重區80歲退休女教師將正義北路2棟總面積約100坪公寓危樓，私隔成30間雅房租給20多名弱勢族群牟利，新北市拆除大隊22日進場強制拆除違建，女屋主因不滿房屋遭強拆，在1樓加設鐵門阻擋，拆除大隊最後只能在建築物外側搭建施工鷹架，預計將在年底前2棟危樓拆完。

拆除大隊表示，危樓位於三重區正義北路244巷內，該名屋主在巷內有2棟建築物，經市府公安聯合稽查小組現場稽查後發現，違建內部多以木板等易燃材料隔成套雅房，出租給年長者及弱勢團體居住、謀取不法利益，且違建內部環境髒亂惡臭，有影響公安及治安疑慮，經社會局提報至市府公安會議，決議將其強制拆除以杜絕不法。

拆除大隊說，22日起進場執行拆除的違建，合法部分只有2層，屋主再加蓋2層，3、4層都是違建，房東得知將被拆，先行將1樓出入口加設鐵門以阻撓拆除作業，只得在建築物外側搭建施工鷹架，透過施工鷹架進出違建內部執行拆除，而增加拆除難度，再加上違建兩層樓並緊鄰隔壁鄰房，拆除作業也較為困難。

另該屋主在同一條巷道另一端也有一處3層樓建築物整棟都是違建，也是違反公安違建，拆除隊表示，待目前正在拆除的頂二層違建拆除完畢後，拆除隊伍再移師至巷道另一頭拆除該整棟違建，估計兩棟違建大約在年底前拆除完畢。

(中時 )