2020魅力江城愛攝影雲分享會，漢台兩地同一場活動，兩個場景，雲端解相思，台北會場直擊。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場何致遠老師分享攝影創作及其背後的故事。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場鄧博仁老師分享攝影創作及其背後的故事。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場學員施方婷分享。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場第一屆學姊陳怡婷分享。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，台北會場第三屆學員溫藹璇分享。（王雅芬攝影）

2020魅力江城愛攝影雲分享會，武漢會場學員郭秀格、黃宇甄、吳明峰進行分享。（武漢電視台提供）

魅力江城隨手拍活動已舉辦四屆，每年暑假都號召攝影同好前往武漢，跟隨攝影專家探訪並拍攝江城的特色景點、美食與人文，結束後並舉辦攝影展，把感動分享給更多愛好攝影的人士。

今年因新冠肺炎疫情之故，暫時阻礙了暑期交流營隊，台灣青年因此無法赴武漢參加攝影營隊活動。特別規劃一場透過雲端科技的網路連線的魅力江城愛攝影分享會，於10月24日下午以台北及武漢二個會場同步舉辦，希望藉著助無遠弗屆的網路科技， 一起分享彼此城市的近況及想念。

分享會透過兩岸攝影大師之專業與敏銳視角，帶我們看見彼此城市的風貌與生活態度。並邀請活動期間兩地的帶隊老師，分享在武漢拍攝期間，與學員在專業交流與生活上的感動。當歷年參與隨手拍的學員們，透過視訊傾訴過往一起以鏡頭紀錄生命的美好時光時，武漢會場的帶隊老師們已忍不住內心的激動，立刻透過連線回應在台北會場的學員，漢台兩地情深意重的情誼，在他們與武漢的故事裡一覽無遺。

台北主場特別邀請從事攝影教學工作超過10年，也是攝影記者出身的鄧博仁老師，透過攝影搭配筆記、插圖等方式，分享自己對城市及青春歲月所拍攝照片的背後故事。雖然從未踏上武漢土地的他，也藉由本次愛攝影雲端分享會，看見武漢堅韌的生命力！

中華大學何致遠老師參與2019年營隊時，初次第一次到武漢，令他印象最深刻的便是武漢的建築物，高聳的大樓代表了城市的經濟與繁榮。然而從黃鶴樓等古建築中，卻體會到武漢的歷史與內涵，一古一今，兩者非常巧妙的融合並存在武漢這座城市中，帶給他非常大的震撼及感動。

畢業台灣藝術大學，目前就讀北京電影學院的施方婷，是2017年首屆參與隨手拍活動的學姊，當年的獲獎作品《綺窗》，便是在著名的武漢大學所拍攝。方婷認為武漢跟台灣環境非常相似，除了有隨處可見的路邊攤及夜市 ，也有跟台北一樣以地方命名的道路。武漢除了近代化建設非常先進外，更是具有濃厚的人情味的一座城市。

第一屆學員陳怡庭透過隨手拍營隊，感受到每天不一樣的武漢。細膩且重感情的怡婷，表示參加隨手拍活動讓他的生活增添不一樣的風景，雖然營隊只有短短一週，但與營隊的老師及組員，仍有持續的互動、聯繫，為了見彼此一面，曾搭乘了整整7小時的動車。現場更準備驚喜影片，並即興與武漢現場胡老師連線互動，知遇相惜的師徒情誼帶給現場滿滿的感動！

溫藹璇是台灣藝術大學的學生，特別注重城市及人文的氣息，從其作品《故園》中，看見武漢 大學古韻的樓房被綠植重重包圍，有一種從今望古之感，2019年她首次到武漢，在「知音號」上的體驗，是此行的驚艷，所見所聞都無法忘懷！

背起相機看武漢，魅力江城隨手拍活動，至今已帶領百位台灣青年及老師親身體驗江城魅力。今年雖然疫情無法見面，但歷屆參與的老師及學生們，可服萬難藉助無遠弗屆的網路科技，透過視訊的方式，一起分享彼此城市的近況及想念。除了同是攝影愛好者的緣分之外，彼此相遇相知，才是魅力江城隨手拍活動最美的風景！

(中時 )