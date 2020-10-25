市府客委會主委江俊龍（右四）及多位委員、里長們蒞臨到場，現場貴賓雲集。（台中市政府客委會提供／陳世宗台中傳真）

台中市府客委會於25日在石岡土牛客家文化館，舉辦「沿著台三線客庄小旅行-山城客家文史特展」開幕茶會，由幼欣幼兒園孩童稚趣吸睛的表演揭開序幕，邀請市民朋友體驗茶席，「共下食茶」看展覽；立法委員江啟臣、市議員冉齡軒、蔡成圭服務處代表、石岡區公所主秘楊政哲、石岡國小與土牛國小校長吳錦章、詹鍾松、市府客委會主委江俊龍及多位委員、里長們均蒞臨到場，現場貴賓雲集!

「沿著台三線客庄小旅行-山城客家文史特展」於館內章職廳及章崧廳展出，透過更展內容見證跨清末、日治及民國初期的書法家劉曉邨生平與書法成就，並沿著浪漫台三線輕旅行，體驗台中山城風光之美，結合時下旅人一同來拍照打卡鬥鬧熱。

立委江啟臣表示，山城的大埔客家文化、語言及歷史遺跡豐富深厚，其不僅是水果之鄉，亦是大埔文化淵源地；今日的文史特展不僅具有文化保存之用，亦有極深的教育意義，未來將持續向中央爭取相關挹注資源，有系統的規劃與保存大埔客家文化。

冉齡軒議員肯定客家以德載物、厚德質樸的文化與勤儉打拼之美德，而今日重陽來祭祖的劉氏後人，亦讓她看到客家慎終追遠精神的傳承。

市府客委會主委江俊龍表示，本次為石岡土牛客家文化館兩年一次的更展，此次展出優秀書法家劉曉邨大師的真傳作品及依山傍水的大埔客家文史，希望讓遊客來到此地參觀時能更了解臺中山城傳統客家聚落及客家文化的發展與歷史背景，未來策展將再規劃納入周邊山城人物故事，豐富展覽內容，同時感謝江啟臣立委不遺餘力的支持，客委會將戮力於客家文化的保存與推動。

台中山城是台灣大埔客家文化的原鄉，因族群（閩客交融）、產業（樟腦與林業）、地理（原漢交界）與水文（依山傍水）的影響，形成在地的多元文化。歡迎鄉親朋友相約共下來文化館發掘歷史，認識台灣大埔客家文化的寶地。同時，25日為九九重陽節，江啟臣立委帶領冉齡軒議員及江俊龍主委等貴賓，祝福現場參與活動的長者重陽、敬老節快樂！

(中時 )