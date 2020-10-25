世界大賽G4，光芒9局下藉著安打與道奇失誤一舉逆轉。（MLB臉書）

世界大賽G4有個令人傻眼的結局，光芒9局下靠著道奇連續失誤直接逆轉比賽，幾乎是季後賽史最戲劇性的逆轉。光芒布蘭登羅(Brandon Lowe)說：「老天，那一球起碼讓我少活10年，太瘋狂了，那是故事裡才會出現的情況。」

道奇終結者簡森(Kenley Jansen)犯了一些錯，他在兩好一壞球數領先時，最後一顆內角的切球太甜了，被撈成追平安打。野手把球回傳之後，捕手威爾史密斯(Will Smith)本來可以擋下超前分，他居然又沒接好，簡森也只站在旁邊看而沒有去補位本壘。

簡森自認狀況不錯，他賽前表示已開始找回自己的控球，賽後他對洛杉磯時報的記者說：「我還能怎麼樣？我又沒被敲出強勁安打。我知道我們很棒，我們明天會贏回來的。」推特有球迷氣得大罵「你不能投個好球或是去補位本壘嗎，別讓我再看到你上場！」

這筆帳記在道奇中外野手泰勒(Chris Taylor)的接球失誤。中外野金手套貝林傑(Cody Bellinger)此戰擔任指定打擊，波拉克(A.J. Pollock)守備中外野，泰勒守左外野。後來彼德生(Joc Pederson)上來代打，他守左外野，波拉克退場改由泰勒守中外野，終於釀成悲劇。如果是貝林傑或波拉克就不會失誤嗎？但大家知道今天只要不是泰勒來處理那球就好了。

(中時新聞網)