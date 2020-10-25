國家通訊傳播委員會（NCC）明（26）日將召開聽證會審查中天新聞台換照案，中天新聞台今日於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關台、挺中天戶外開講」活動；桃園市議員黃敬平怒轟，民進黨不要選舉時口口聲聲提鄭南榕，選完變成「真難容」，真難容忍包容真道理性的聲音，「呼籲民進黨別再消費這些民主先烈」。

黃敬平痛批，這些被民進黨消費的民主先烈，若還在世上，想必都會搖頭嘆息，呼籲蔡政府做人大家都在看，不要再兩套標準。

黃敬平也說，今天沒有人逼這些民眾到新北市中和挺中天，也沒人強迫大家看中天52台，這些都是大家的自由，今天政府為何要把人民按遙控器、滑手氣的自由也剝奪？

黃敬平質疑，明天召開的聽證會，連國家安全法都拿進來討論，難道NCC是法院、是地檢署、還是司法單位？若中天真的有違法，那就應該移送法辦，不該講一堆有的沒有的藉口，給中天扣上一個大帽子，人民不是笨蛋，請還給人民自由。

(中時 )