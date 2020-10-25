繼肉燥飯大戰之後，高雄市長陳其邁24日下戰帖，邀請台南市PK虱目魚，台南市長黃偉哲25日表示，台南不僅虱目魚產量全台第一，而吃法是最多的，開玩笑嗆聲說「沒有在怕的啦」，同時也希望嘉義一同加入比賽。

南台灣肉燥飯之爭才稍稍落幕，陳其邁昨日參加彌陀區虱目魚文化節開幕活動，又再次喊聲稱「彌陀虱目魚全台最好吃」，並嗆黃偉哲「不服來比！」黃偉哲25日聞訊後，不僅表示「沒在怕」，還說怎麼陳其邁偏偏挑到台南的強項，並稱高雄要開戰，也應該找產量很多的嘉義一同參戰，並點名嘉義縣長翁章梁加入。

事實上，全台肉燥飯爭霸近日開戰，知名通訊軟體日前也在官網，舉辦肉燥飯大PK，從10月19日至23日止開放投票，共有26937位網友參加，最終台南市獲得13652票奪冠。黃偉哲自豪，在台南要吃到普通肉燥飯比登天還難，同時也稱台南肉燥飯，是美豬開放來台之際最好的選擇。

(中時 )