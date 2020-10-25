北市大同區建明里第13屆里長候選人黃世輝的胞姊將家中2名兒子的戶籍，前半年先遷到黃母的住處，實際上並沒有住在該處，只是為了取得投票權，將票投給胞弟，案經調查局以意圖使特定候選人當選，而虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，士林地院審結，依妨害投票罪，判處黃女有期徒刑2月，得易科罰金6萬，緩刑2年，並在緩刑期間向公庫支付3萬元，褫奪公權1年，另外，黃世輝則因沒有犯意聯絡，獲判無罪。

2018年11月的里長選舉，黃女將自己與2名兒子的戶籍，提前在5月遷到母親的居住的處所，其中１名兒子作證說：「是母親幫我遷的，沒跟我說原因，不清楚為何要將戶籍遷過去，我沒有領票，近1、2年內我從未住過」另1人則說，有領票及投票，只有偶爾會去，不曾住過。

黃女辯稱是房屋即將都更，為了都更利益與節稅才遷戶口，卻未說明參與都更後，有何種利益，且房屋申請自住與居住多少人並無關，法官認為黃女所言是無稽之談，並不採信。

合議庭認為，選舉制度是由選民依多數決反應民意，黃女意圖使胞弟黃世輝當選里長，虛偽遷徙戶籍取得投票權，妨害選舉的公平及正確性。另外，黃女證稱，對於遷戶籍一事，黃世輝並不知情，也沒有指示胞姊遷戶籍，判決無罪。

(中時 )