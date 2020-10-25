桃園市一位施姓上司對下屬小晴（化名）有好感，他假藉約小晴吃燒烤，在過程中狂灌她酒，便將其載回住處性侵。小晴因施男為主管而隱忍，不料他卻再次犯案，還因小晴男友狂打電話嚇到不舉。高院日前依法判其處6年7月有期徒刑。可上訴。

據判決書指出，施姓男子長期對小晴有好感，在2018年3月6日時假藉約吃燒烤，飯局中不停灌小晴喝酒，導致她意識模糊被帶回住處，半夢半醒間，小晴隱約感覺到衣服被脫光，下體與嘴巴皆有異物的感覺。等到意識完全清醒後，小晴發現自己全裸，而施男也裸身躺在一旁，她才驚覺遭到性侵，但她因為對方是主管，便決心隱忍。

同月17日，施男再次假藉要處理公事而要求小晴到他的住處見面，小晴事先交代好男友每隔幾分鐘就打電話給她，沒想到，施男在大廳與小晴碰面後，就以怕被住附近同事看到為由，要求進入屋內，進入屋內後又說怕對話被兒女聽見，要求進入房間。

不出所料，果然一進入房間施男就現出狼行，直接把小晴推倒在床上，試圖脫褲想性侵，小晴害怕地說「生理期來不要這樣」，施男甚至還不相信，直到伸手摸到衛生棉，才作罷。

同月底，施男故技重施，這次他自己前往小晴住處樓下，要她出來聊天，小晴深怕再次發生一樣的事，便吩咐男友要記得打電話。但當小晴坐上施男的車時，施男就一把抓住她的手放在自己的下體上，小晴猛反抗但施男竟霸王硬上弓，整個人跨到副駕駛座上脫褲硬上，而他卻因小晴的男友奪命連環摳，被嚇到沒辦法連續舉起小老弟而未成功射精。

小晴與男友驚覺事態嚴重，不願再隱忍，驗傷後赴警提告。案經審理後法院認為，施男貴為主管，卻強制猥褻且性侵，造成被害者受憂鬱情緒所苦，且和解手段讓小晴備感壓力也感受不到誠意，酌情後依妨害性自主罪判6年7月有期徒刑。全案可上訴。

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(中時新聞網)