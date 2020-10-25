國家通訊傳播委員會（NCC）明（26日）將召開聽證會審查中天新聞臺換照案，中天新聞臺今（25日）於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關臺、挺中天戶外開講」活動，文山伯號召，現場民眾明天一起前往聽證會，不只挺中天也是挺言論自由。

活動由主播馬千惠、戴立綱主持，邀請資深媒體人謝寒冰、立委洪孟楷、新北市議員邱烽堯、新北市議員葉元之、桃園市議員黃敬平、文山伯等戶外開講，現場超過千名民眾到場。

文山伯說，若沒有中天就無法反映真實的現況，文山伯的名字就來自於中天，民主就是開放民眾有不同的聲音；人民和政府聲音不同時，就需要有不同聲音的媒體。

他舉例，日前有孩童失蹤，也是透過網路媒體等協助找回，媒體都有其存在的必要，中天若消失，就失去一種聲音，號召現場民眾一起前往聽證會，不只挺中天也是挺言論自由。臺灣另外一種聲音發不出來，民眾只能陪葬。

文山伯也說，政府若要我們上街頭，就由國民黨來帶頭，帶領民眾一起上街頭，捍衛言論自由。

(中時 )