原住民歌手阿爆（阿仍仍）以排灣族母語專輯《kinakaian母親的舌頭》，拿下第31屆金曲獎「年度專輯」、「年度歌曲」和「最佳原住民語專輯」3項大獎，成為本屆金曲大贏家。為族人爭光的阿爆，日前特別用傳統方式慶祝得獎，回到老家台東縣金峰鄉正興村舉辦殺豬宴，宴請親友們一起分享這份榮耀和喜悅。

先前受訪時，阿爆就曾透露入圍名單公布後，部落長老們就想殺豬歡慶，卻被理智的媽媽阻止，「我媽說還沒拿到獎，先放豬一條生路」。而在獲得評審肯定，拿下3項大獎後，阿爆10月17日正式實現殺豬宴承諾，與村裡的親友長輩開心分享這份喜悅，「原住民的最愛～殺豬，阿仍仍分享喜悅，家族恭喜並感謝孩子對家人的愛戴。」

阿爆慶功宴由正興村村長高成良主持，阿爆爸媽則成為活動吉祥物，接連與賓客合照留念（後排右起村長高成良、阿爆爸爸張新一、阿爆媽媽王秋蘭）。（圖／讀者提供）

本屆金曲大贏家阿爆，特別傳統方式慶祝得獎，回到老家台東縣金峰鄉正興村舉辦殺豬宴，宴請親友們一起分享這份榮耀和喜悅。（圖／讀者提供）

雖然阿爆因工作無法出席故鄉的慶功宴，代替女兒出席的阿爆爸媽張新一、王秋蘭兩人則成為活動吉祥物，接連與賓客合照留念，活動更找來村長高成良主持，非常開心熱鬧。其實阿爆曾透露當年自己婚宴時，殺了約4、5隻豬，這次得獎也要比照辦理，還搞笑表示：「可能也有些人想吃魚，但傳統來講豬還是最貴重的。」

原住民歌手阿爆，拿下第31屆金曲「年度專輯」、「年度歌曲」和「最佳原住民語專輯」3項大獎（右起聯合製作人黃少雍、阿爆、聯合創作人Dizparity）。（圖／攝影組）

此外，得獎後至今僅3周的時間，阿爆《kinakaian母親的舌頭》專輯中的6支MV點閱總數，已從原先的100萬竄升到354萬。而工作滿檔的她，將於31日重回北流，擔任第11屆金音獎頒獎典禮主持人、11月10日更要和大提琴音樂家馬友友跨國合作，一同參與《馬友友全球巴哈計畫在台北》的演出活動。

(中時新聞網)