2020長榮航空城市觀光半程馬拉松25日於總統府前廣場盛大開跑，臺北市副市長黃珊珊、長榮航空董事長林寶水及多位貴賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕，長榮航空城市觀光半程馬拉松持續精進賽事品質，即使在COVID-19疫情影響下，今年報名2萬個名額依舊秒殺，2021年將正式邁入全程馬拉松，參賽人數也會提升到2萬4千人，希望和國內外跑友們一起「台北起跑 飛向世界」。

在25日的賽事，長跑名將謝千鶴和曹純玉分別在女子10公里和半程馬拉松完成3連霸，男子組半程馬拉松由周庭印奪回冠軍。疫情後第一場路跑賽就奪得男子10公里冠軍的李奇儒也完成3連霸，更大呼：「在台灣真好！」。

長榮航空董事長林寶水表示：「今年全球在COVID-19疫情的影響下都很辛苦，看到今天那麼多人參加，非常感動，有大家的支持，辦這場比賽很值得。」林寶水董事長進一步表示：「長榮航空城市觀光半程馬拉松每年都提高賽事品質，辦下去就要成長，2021年要提升成全程馬拉松，讓更多人參加，規模更擴大，國外的跑者也能一起參加。」

臺北市副市長黃珊珊則表示：「期待賽事結合台北著名城市景點，透過運動串聯城市行銷，將台北的能見度和知名度推向全世界。」

長榮航空在賽前提供4張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票、5張亞洲區不限航點經濟艙機票，以及15張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票讓參賽者抽獎。除此之外，25日在終點站大佳河濱公園也抽出此次賽事的最大獎，由一人獨得1張國際線長程(歐、美、澳)不限航點經濟艙機票及5張立榮航空國內線不限航點經濟艙機票，以感謝各位跑者的熱烈支持。

國內長跑好手今年皆跑出好成績，「全勤生」謝千鶴，今天以36分29秒完成女子10公里3連霸，她笑說：「今天就是享受跑，沒什麼壓力，和去年這場（38分整）比起來還快1分多鐘。」

同樣完成3連霸的李奇儒，長榮航空城市觀光半程馬拉松是COVID-19疫情爆發後第一場路跑賽，以32分13秒率先衝線的他笑說：「好久沒遇到那麼多人，活在台灣真好！」

第一屆賽事男子半馬冠軍「印帝」周庭印，去年因傷無緣連霸，今年重返賽道以1小時7分41秒奪回冠軍，周庭印說：「這是疫情後我參加的第三場比賽，一次比一次好，本來就預設68分內，成績還可以。」

國內女子全馬紀錄保持人曹純玉，25日也以1小時14分56秒完成女子半馬3連霸。接續就要朝全程馬拉松努力，朝東京奧運達標的目標前進。

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