苗栗市1名婦人下樓梯時不慎跌倒，頭卡在升降椅軌道及樓梯間，消防人員救援。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市1名婦人下樓梯時不慎跌倒，頭卡在升降椅軌道及樓梯間，消防人員救援。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市1名婦人今日（25日）上午7時許，在自家下樓梯時不慎跌倒，頭部竟遭樓梯升降椅設備卡住，救護人員抵達現場後，確認婦人還有意識，先將機器斷電後，立即操作油壓破壞器組進行頂撐作業，花費約10分鐘協助婦人脫困婦人驚魂未定、全身無力被緊急送往醫院治療。

苗栗縣政府消防局第一大隊苗栗分隊，今天上午7時17分接獲指揮中心通報，於苗栗市至公路1處民宅內，有民眾頭部遭機器設備卡住動彈不得，獲報後立即出動救護車1輛及器材車1輛，共5人前往救援。

救護人員抵達現場後，發現1名婦人頭部受困於樓梯升降椅軌道下方，救護人員立即上前確認她的意識清楚，先將機器斷電後，操作油壓破壞組進行頂撐作業，約莫10分鐘左右婦人順利脫困，初步檢視她的額頭有撕裂傷、左肩疼痛及左邊大腿無力，給予面罩給氧、止血、包紮固定後送醫治療。

婦人家屬表示，婦人是在下樓梯時跌倒，頭部不慎卡入樓梯升降椅軌道與樓梯間。苗栗消防分隊呼籲，若發生類似電器設備受困案件時，民眾應保持冷靜，盡速向外求援，切記勿擅自操作機器，避免憾事發生。

(中時 )