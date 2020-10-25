國民黨今天舉辦台灣光復紀念音樂會，國民黨大老一起出席音樂會活動。NCC明天即將舉行中天新聞台換照聽證會，並首度將「國安」納入審核項目，似是要給中天扣紅帽子。對此，國民黨前主席朱立倫表示，不應該去用任何色彩抹和的媒體。

朱立倫強調，他一向的立場就是對言論自由、新聞自由的保障，不用去用任何顏色去抹任何的媒體，台灣是多元的社會，本來就可以有不同多元的聲音，能夠包容不同的聲音，才是真正的民主社會。

對於外傳黨內有人勸進國民黨主席江啟臣親自參選2022桃園市長，對此，曾擔任桃園縣長的朱立倫表示，國民黨真正要努力的重點是深耕基層，了解民意，桃園他待過8年，桃園是很重視情感，也是一個年輕都市。他認為國民黨只要找回主流價值，讓年輕人認同，那2022能夠勝選的不會只有一位，很多位都能夠勝選。

有媒體問朱立倫，國民黨要爭取年輕人支持，但是今天的光復節紀念音樂會活動，卻沒有什麼年輕來參加？朱立倫說，今天的活動是歷史的紀念價值，是一個愛台灣，愛中華民國的活動。

(中時 )