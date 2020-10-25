國民黨今天舉辦紀念台灣光復75週年音樂會活動，國民黨大老團聚合唱「媽媽請妳要保重」等曲，紀念台灣從日本殖民手上回到中華民國懷抱。對於近期綠營指控藍營擴大舉辦光復節活動是在迎合對岸，國民黨前黨主席朱立倫今天語帶不奈地，反嗆民進黨才是唱和中共，要一起抹滅中華民國的歷史。

朱立倫說，民進黨忘了台灣光復是終結日本在台灣的殖民統治，回到中華民國懷抱的日子，甚至今天還是古寧頭大捷的日子，是打敗共軍保衛台灣的日子。「我真的懷疑民進黨是不是在唱和中共！要抹滅中華民國的歷史。」

國民黨主席江啟臣受訪時也批評民進黨不只是把光復節忘記，還令人感覺就是在刻意淡忘，令人遺憾。這是歷史的脈絡不該切割，應該給國人完整的歷史真相，了解歷史的真相才能真心體會那個年代下不同背景的人們他們心中的想法跟不同的痛，才能讓台灣社會更和諧，有真相才有和解。

江啟臣致詞時表示，光復節的歷史不該被淡忘，也不該被做切割，國民黨雖然現在是在野黨了，但面對民進黨政府刻意淡忘光復節，加上對岸刻意放大舉辦台灣光復節的當下，國民黨選擇站出來，在野也不能忘記台灣光復節這天。

江啟臣強調，因為台灣光復，台灣人在法律上才擺脫了次等國民的待遇，經濟上也不必再作為殖民地，成為人家的經濟附屬，可以自己發展自主經濟產業，政治上也起不，邁向自由民主，落實公民投票選舉，文化上也重新連結中華文化，這段過去不能遺忘。

江啟臣表示，歷史不應該被切割，不能只切割某一段，只講某一段，應該要讓大家看到完整的史實。他也希望中華民國在台灣這塊土地上，大家會同心協力向前邁進，讓國家繁榮壯大，台海能夠和平，台灣可以安全。

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(中時 )