名嘴狄志為和空姐妻結婚15年，育有2子，偶爾會在節目分享家庭生活的她，曾讓老婆崩潰大哭喊離婚，讓他趕緊解釋，太太終於釋懷，才免於鬧出婚變。

狄志為在《新聞挖挖哇》透露，因為他常在節目講夫妻的事，讓老婆很不爽，且通常當事人不會看，都是朋友看到跟她說，但朋友只會看到「說她的那一段」，即使後面狄志為有解釋自己也不對，但朋友沒跟她說，老婆就很生氣的自己去找網路。

即使發現前言加後語也沒說什麼，仍讓狄志為老婆很難過，崩潰大哭說：「你為什麼要常常在節目消費我‵，然後把我塑造成一個好像不可理喻、對老公很壞、規定一堆東一堆西的人」，雖然狄志為不斷解釋是在檢討自己，但老婆不領情，認為大家只會看到那一段。

最後還去印了離婚協議書，直言「我要跟你離婚，我真的受不了你」，好在經溝通後，現在沒有問題了，老婆還打趣說，如果有節目找她上，她可以爆料10幾集狄志為的缺點，「人家就會看到你真面目」。

(中時新聞網)