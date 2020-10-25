青農黃畯和指出，高架草莓園裡種蔥可驅蟲，蔥作物收成可販售。（巫靜婷攝）

苗栗青農組成的「莓事找事做」團隊，種植無毒草莓，空檔期在高架園種植北蔥，維持土壤微生物生存，同時驅蟲並增加收入。（巫靜婷攝）

高架草莓園裡的北蔥豐收，待鬆土1次後可繼續種草莓。（巫靜婷攝）

對付草莓病蟲害，苗栗區農業改良指導苗栗青農草莓季空檔，在高架草莓園種植北蔥，北蔥屬於低度勞力密集的作物，栽種時間正好接續草莓季，北蔥具濃郁辛辣味，可減少蟲類入侵高架園，使高架園保持作物生長，持續澆水也能避免土壤硬化，讓後續草莓栽種更省力。

由苗栗青農組成的「莓事找事做」團隊，致力推廣安全農業，核心幹部張國雄、黃畯和分別在苗栗市各擁有1處田園，全程無農藥栽培草莓，但面臨病蟲害侵擾及高架園土讓照顧問題，團隊經苗栗農改場指導，嘗試在草莓季後在高架園種植北蔥，自然方式驅蟲，還能保持土讓微生物生存。

禾心農農場負責人黃畯和指出，高架草莓園在空檔期沒有澆水，土壤會硬化，好不容易培養的微生物也會死光，經苗栗農改場學者建議種蔥，有水份供給，土壤微生物可繼續生存，蔥的採收也是農民的另項收入，一般來說草莓季5月結束後，大概8月開始種蔥，10月就能收成，11月再種草莓。

黃畯和表示，農場採無農藥栽培，要求草莓送檢農藥殘留零檢出，不僅栽培時不能用農藥，也需考量鄰田不會有其他農藥汙染，前期作業較複雜，種蔥勞力密集度偏低，北蔥味道辛辣濃郁，蟲不太喜歡它，因此沒種草莓的半年空檔，不會有太多種類的蟲靠近，草莓季時對付蟲害更輕鬆。

他說，北蔥也會遇到蟲害，但蔥病害不會與草莓重疊，吃蔥的蟲不吃草莓。農民只靠農作收成風險高，偶爾也會在空檔期幫忙資材公司打零工，賺點生活費，待草莓季時，再回來全力照顧草莓，選擇種蔥輪作，收成後能交給苗栗市農會展售，1台斤50元增加收入、降低風險。

(中時 )