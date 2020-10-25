惠文領袖打擊樂團是全台平均年齡最低的打擊樂團，大多數的團員從3歲起就進入幼兒音樂班學程，接受國內外幼兒音樂教育專家與傑出音樂家共同指導。（黃世麒攝）

惠文教育基金會積極發掘具音樂藝術潛力兒童並組建「惠文領袖打擊樂團」，是全台灣平均年齡最低的打擊樂團，該樂團今(25)日在國家音樂廳舉辦「為你喝采」惠文教育40周年音樂會，除了各界廣大支持，該樂團也是台灣幼兒音樂教育的一大典範。

惠文教育基金會成立於2000年，長期致力於音樂藝術教學課程研究與推廣、深入小區推廣品格教育、音樂藝術教育公益等活動，也提供獎學金、良好的學習環境，讓孩子得以在音樂路上築夢踏實。

惠文教育基金會執行長劉惠文表示，惠文領袖打擊樂團今日於國家音樂廳演出，大部分團員從3歲起進入幼兒音樂班的學程，接受國內外幼兒音樂教育專家與傑出音樂家共同指導，曾於上海大寧劇場、日本東京迪士尼等世界級表演場地演出。

她說，無論是總統府前降旗典禮、世界杯女子足球賽、中華民國百年國慶、迪士尼樂園等都有惠文幼兒進行樂旗隊、惠文領袖打擊樂團積極參與的身影。

今天的10組表演曲目均意義非凡，以第三組表演曲目「山風細雨」來說，期許孩子在德智體群美發展中，成為自己的領航者，越過一座座的山峰，一次次延伸視野，創造更大的可能性。

「從戶外到室內、從揹鼓到打琴、從小娃兒到小大人，或許物換星移，孩子們千萬別忘記努力不懈的原因。」台灣大學翻譯碩士學位學程助理教授、頂尖樂旗隊指導教練范家銘於演出賀詞中給予鼓勵。

本次演出團員中年紀最小為僅8歲的陳又緹，她從4歲起已開始學習馬林巴木琴等打擊樂器，說打擊樂器不同的音色讓她很喜歡，也說跟上節拍是自己練習最多的部分。

另一位11歲的團員高筠婷說，5歲開始學打擊，木琴是自己最擅長的樂器，覺得打擊樂可以敲敲打打很好玩，問到今天表演會不會緊張，她說自己演出多次，期待更甚於緊張。

(中時 )