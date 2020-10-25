國民黨主席江啟臣24日特地南下高雄，出席黨內青工會第二次全國總會各縣市總會長暨幹部會議，外傳江啟臣將代表國民黨出征2022桃園市長選舉，江啟臣受訪時表示，外界想像力過於豐富，他沒有想過，也是第一次聽說這件事。對此，有粉專分析桃園市長選情，江啟臣選不選桃園，是一個次議題。主要的議題應該是，國民黨有沒有更好的人選。

對此，粉專「逆風的烏鴉」臉書發文表示，這兩天有媒體開始炒作江啟臣是不是會空降選桃園市長的事情。不過不少地方人士都說，現任議長邱奕勝部屬很久，其實沒有必要空降。實際情況怎樣呢？可以從過去30年的桃園縣長、市長選戰來看。

該粉專表示，在選戰的人選上，大概有兩種類型：一種是地方經營型，一種是個人形象型。當然，這兩者並不是不能同時存在，但很少有人能夠完全均衡，大多情況下，還是可以看出一個候選人到底屬於哪一種。

該粉專舉例，1989、1993年的桃園縣長，都是國民黨的劉邦友獲勝。劉邦友後來的遭遇在此不多說，不過他確實是「地方經營」型政治人物的極致。整個桃園他呼風喚雨，包山包海。當時也正值國民黨黑金政治的巔峰，他毫無懸念的分別擊敗民進黨的張貴木、張勝勛勝選。

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該粉專更指出，過1997年因為劉邦友被槍殺的補選，卻讓整個桃園的選舉生態有了徹底地改觀。這一年當中進行了二次選舉，補選由中壢市長方力脩對陣呂秀蓮，大選由議長陳根德再次對陣呂秀蓮。毫無疑問，方力脩、陳根德算是「地方經營」型的典範，而呂秀蓮則是形象取勝。最終這兩場選舉，都由呂秀蓮拿下。

該粉專認為，這場選舉，標誌桃園已經幾乎不存在「純地方經營型」候選人獲勝的空間--除非對手也是相同的屬性。於是來到2001年的縣長選舉，國民黨很早就確定黨內「明日之星」的朱立倫出戰，排除其他地方型的政治人物。2001年，朱立倫擊敗形象相近的彭紹瑾；2005年，民進黨幾乎無人敢戰，朱立倫擊敗各種半吊子的鄭寶清，獲得連任。

該粉專直言，2009年的吳志揚和鄭文燦之戰，應該算是「兩個未來之星」的對決。形象上，兩人落差不大，但吳志揚更多了些地方基礎。所以這場選戰，由吳志揚勝出。

該粉專強調，但這是否意味「地方經營」型候選人重新吃香？不是的。2014年首任直轄市桃園市長選戰，兩人再戰的結果，吳志揚因為縣長表現平庸，從明日之星神壇掉落，加上當時國民黨的大海嘯，就敗給了鄭文燦。2018年陳學聖出戰鄭文燦，他認為大概相當2005年的鄭寶清戰朱立倫，就是半吊子戰明日之星，還沒投票，勝負已定。

該粉專建議，作為一個典型的地方經營型的政治人物，邱奕勝的高度還及不上劉邦友，最多和巔峰時的陳根德相仿。但陳根德的政壇之路，是到後來連立委都選不上。而且如今桃園早不是藍大綠小，民進黨如果派出如林智堅這種政治明星型的人出來選，幾乎可以斷定選舉結果，國民黨還是丟掉。除非民進黨又把鄭寶清推出來選。江啟臣選不選桃園，是一個次議題。主要的議題應該是，除了邱奕勝，國民黨有沒有更好的人選。

(中時新聞網)