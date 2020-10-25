太離譜了！一名陳姓酒客喝到爛醉，還偷開計程車揚長而去，遭警方快速攔截，移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市一名陳姓酒客偷開小黃司機的車，還連撞前面正在等紅燈的計程車與另一輛黑色汽車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

醉不上道，偷開小黃太離譜！台中市西屯區青海南街上25日凌晨3時30分許，1名酒客喝的爛醉，要搭乘計程車回家時，竟趁運匠下車不注意時，鑽入小黃駕駛座開車揚長而去，還撞到兩輛正在停等紅燈的汽車，幸警方獲報迅速展開攔截圍捕，在不遠處的至善路與上安路口將其攔下，依涉嫌公共危險等罪嫌，移送台中地方檢察署嚴辦，民眾直呼，還好警方超神速，醉漢開車發生意外，害己也害人。

這名23歲的陳姓酒客，喝到凌晨3點多，早就不勝酒力，爛醉如泥，正由友人攙扶欲搭乘49歲蔡姓司機駕駛的計程車回家，但因陳姓酒客醉到不醒人事，蔡姓司機下車告訴陳男友人，要有人陪同才願意載送他回家。

不料，司機正在與陳男友人溝通時，陳男竟趁司機離開駕駛座時，一頭鑽進駕駛座，還強行將計程車駛離，由於陳姓醉漢開走計程車後，還追撞正在停等紅燈的一輛計程車，與另一輛也在停紅燈的黑色汽車。

台中市警察局第六分局西屯派出所員警獲報後，迅速在西屯區至善路與上安路口攔查到該車，發現計程車因陳姓酒客駕駛方式不當，造成車頭受損，小黃司機半夜做生意，沒賺到車資，車子還因陳姓酒客亂開，車身毀損，大嘆衰爆，還要為車子修理影響生意。

警方立即針對陳姓酒客的酒醉瘋狂行為，依法實施管束，並由轄區市政派出所接辦，當場施以酒測，酒測值嚴重超標，已觸犯刑法公共危險等罪嫌，將陳男帶回警詢後，移送台中地方檢察署嚴辦。

警方呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

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瘋狂醉漢偷開小黃逛大街，兩車慘遭追撞，中市警速攔截依法嚴懲

(中時 )