道奇今日原本勝券在握，卻在最後一局發生要命失誤賠掉比賽，世界大賽與光芒戰成2比2平手，明天兩隊都會派陣中王牌先發，由道奇柯蕭（Clayton Kershaw）對上葛拉斯諾(Tyler Glasnow)，這也可能是今年柯蕭的最後一場出賽。前幾年柯蕭在季後賽失手的沮喪神情仍歷歷在目，就看柯蕭是否能擺脫「軟手」標籤，甚至有機會達成大聯盟季後賽投出最多三振的投手。

道奇自從1988年後，已經超過30年沒奪下世界大賽冠軍，今日的失誤讓球迷心碎，錯失聽牌的大好機會，不過即使如此，仍相當期盼明天柯蕭能一夫當關，繳出符合他3屆賽揚獎的實力。

柯蕭在今日賽前受訪時承認，很難不思考接下來的比賽對道奇、甚至是對他來說有多重要，「當你長時間相當努力只追求一個目標，真的很不容易。每次當勝利越來越接近時，很難不去思考最後的結局會是什麼，但你還是會這麼做。」

「至少對我來說，只要專注在明天、下一場比賽、下一顆球就好，專注在自己，必須要相當克制。」即使柯蕭多次在季後賽失手，不過他從沒說過任何逃避或是批評其他人的言論。

柯蕭今年才在國聯外卡系列賽中，繳出8局無失分、狂飆13K的季後賽代表作，雖然一度於國聯冠軍戰失手吞敗，不過上一場在世界大賽G1繳出好投，6局只被敲2安、失1分，另飆出8K，不僅為道奇旗開得勝，此戰柯蕭也達成季後賽201次三振，僅落後於太空人韋藍德(Justin Verlander)的205K紀錄，若明日再丟好投，不僅能洗刷季後賽常失手的臭名，更能一舉成為史上季後賽最多三振的強投。

明日是柯蕭生涯第6次在世界大賽先發，柯蕭2017年對上太空人的世界大賽G5先發，當時他4.2局丟6分吞敗，2018年G1、G5也都承擔敗投，去年國聯分區賽G5對國民後援，2球連挨2發陽春炮被追平，也讓道奇遭到淘汰，往年的「10月」對柯蕭來說就像是惡夢，今年柯蕭多次繳出好投，就看明天能否洗刷臭名，助道奇取得聽牌優勢。

(中時 )