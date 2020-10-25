高雄市一名女大學生日前與另名男性友人共同承租一處房屋，兩人不同房間，但她入住後發現半夜常在房間聽見有莫名小孩哭聲，心生害怕之下，她要求男性友人將床墊搬至她房間，兩人「同房不同床」，但該男性友人竟在第四天趁她身體不適時，用手撫摸她的私密處，遭告性騷擾。

該女大學生與男性友人為大學同學，兩人一起承租校外的房屋，但她表示每每一個人在房間的時候，都會聽到不知道從哪裡來的「小孩哭聲」，因此心生畏懼、睡不好覺；因此她在去年12月5、6日要求男同學將床墊搬至她的房間陪她睡覺，但有告誡對方不能有任何踰矩行為。

不過男同學在去年12月9日，僅僅隔了4天，就忍不住心中慾火，像女大生伸出狼爪，他趁著女大生身體不適、躺在床上休息的時候，把手伸進她的內褲裡撫摸私密處，等到女大生驚覺遭騷擾時，即立刻警告對方「你再一次你就死定了！」

他才馬上收手，不過女大生已堅決提告。

橋頭地檢署依違反性騷擾防治法起訴謝男，由於該罪為告訴乃論，而女大生和男同學在一審辯論終結前已調解成立，因此她和解撤告，橋頭地院最終判謝男公訴不受理。

(中時新聞網)