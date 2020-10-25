惠文教育基金會打破音樂教育是上層社會專利的思維，提供有才華孩子築夢踏實的機會，除了學習獎學金外，更提供孩子走向世界的途徑。惠文教育基金會執行長劉惠文表示，音樂是孩子認識自己與連接世界的橋樑。

「基金會不是要培養音樂家，而是生活家」，劉惠文說，教育應深耕於社區，是讓孩子對生活與社會有感知的工作，教育讓孩子開始認識自己、瞭解世界、知道與世界連結的方式，音樂就是個開始。

學習音樂常讓人覺得「很貴」而卻步，反而拉大音樂與生活的距離，因此惠文基金會提供獎學金，鼓勵孩子在音樂方面的付出，也定期舉辦成果發表的「擊樂賞」，約一半參加的學生都能獲得獎學金，這筆獎學金就能夠請頂尖師資教學。

這麼做的優點有二，一是連結資源，二來降低父母的負擔。

劉惠文提到，樂團大部分孩子之後還是會走學術路線，即傳統升學體制，有位學生後來考上師大幼教系，後來也輔修音樂，因為「喜歡音樂」，而另有三分之一學生會走上音樂班路線。

雖然之後的道路不同，有些畢業學長姐寒暑假都會回來陪伴1、2年級學弟妹練習，音樂不僅成為興趣，也成為一個家。

劉惠文指出，自己就讀中山女高時擔任樂旗隊隊長，大學畢業後赴美求學，覺得台灣教育應該更加寬廣，不應受限於應試教育，於是帶著樂團孩子練習並於2004年遠赴東京迪士尼樂園演出，之後香港迪士尼、上海迪士尼也陸續提出演出邀請，目前總計8次的迪士尼演出成了惠文領袖打擊樂團的傳統，體能和音樂，的確是適合孩子走出去的方式。

她說，每年都會邀請海外音樂家合演，學生不一定將來都要走專業路線，他們未來可能是醫生、企業老闆或父母，但他們和大師共創的積累將成為傳承，這是文化教育深根的證明，也將會是台灣社會的進步。

(中時 )