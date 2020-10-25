台中市東區體育會舉行「運動i台灣–東區社區運動嘉年華」包括，氣功、瑜珈等活動。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

北屯仁愛之家舉行「重陽同樂會」，進行有趣味闖關活動。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

99重陽樂！台中市東區體育會舉行「運動i台灣–東區社區運動嘉年華」包括，氣功、瑜珈等活動，吸引約500多人參加，北屯區仁愛之家有趣味闖關活動、肌力檢測及勁歌熱舞等精采表演，阿公阿嬤健康活力動起來，活躍老化。

慶祝重陽節，東區各里辦公處、宮廟、社區團體等共計20支隊伍組隊參加運動嘉年華會，長輩們無論在瑜珈、土風舞、氣功等活動，大顯身手，藉由多元的體育活動，展現活力。台中市東區體育會理事長楊源華表示，今年因疫情關係，大家減少外出待在家，後疫情時代應培養常運動，可增強免疫力、家人聯繫情感。

北屯仁愛之家舉行「重陽同樂會」，進行有趣味闖關活動、肌力檢測及學生勁歌熱舞等精采表演，許多長輩玩得不亦樂乎，有人當小老師教導初次闖關的長輩，大家在加油聲與歡呼聲中度過；獅子會現場捐贈「切菜機」與「投籃機」料理食物，提供長輩美味營養餐食。

各地慶祝重陽節，社會局長彭懷真表示，10月為台中敬老月，社會局每年都為全市長輩規劃不同的重陽節慶祝活動，盼為每位參與的長輩留下難忘的回憶，同時鼓勵長輩多外出參與活動、與他人互動，有助於預防及延緩老化。

(中時 )