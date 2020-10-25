一名男子在醫院陪產時，看到護士送來一碗蛋花湯，以為是婦產科貼心為他準備的消夜，不假思索的將蛋花湯喝掉，沒想到被笑「天兵」，網友一看傻眼，驚嘆：「慘了！等等要發生悲劇…」。

網友PO出醫院給的蛋花湯。（圖／截自爆廢公社）

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示，半夜等老婆生產時，護士給了一碗蛋花湯，護士也沒說什麼，他想應該是醫院怕他半夜陪產肚子餓，準備給他暖胃的，因此他毫不考慮的吃到一滴不剩，正當他感動婦產科的暖心舉動，馬上讓大批網友為他捏把冷汗。

網友看完後紛紛回應「天兵，這是要給產婦吃的啦」、「你會被罰跪在月子中心」、「你老婆現在很火」、「真的傻眼，你可以跟我老公結拜了 」、「原PO還健在嗎？」；不過也有網友說，「好扯，我還真不知道」、「生了三胎的我怎麼不知道有這種服務啊」、「怎麼反而大醫院都沒有」。

根據生過小孩的網友解釋，這個湯是給產婦下一胎生兒子的祝福，此外，由於剛生產完不能吃太油、太補的食物，所以才會讓產婦吃蛋，因為雞蛋富含蛋白質，營養價值較高，不但可以幫助產婦止餓，對於分泌乳汁也有幫助。

(中時新聞網)