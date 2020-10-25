以好身材著稱的運動女神房思瑜（房子），熱愛健身、登山等運動，繼《房式深蹲》後，最近更推出個人的首本寫真集《秘境呼吸》，希望傳遞「健康美」概念。她25日舉辦簽書會，一襲深Ｖ洋裝華麗現身，上開衩下開衩大露美腿，誠意十足。她透露因為怕熱又喜歡曬太陽，常爬山爬一爬脫到全身剩下比基尼，有次遇到山友阿伯大方稱讚她「很辣喔」、「很青春」，結果一旁的阿嬤害羞偷看兩眼後就叫老公「不要亂看」。

房思瑜是山的女兒，一有空就往山上跑，目標是征服百岳。憶起近期印象最深刻的驚險爬山經歷，她說有次去嘉明湖，一上山就暴雨打雷，她全身都濕透，因只帶一套衣服、鞋襪也全濕，三天都穿濕的衣服，因此一直處於失溫狀態，最慘的是還高山症發作，每一步都走得很辛苦，幾乎呼吸不到空氣，後來同行的山友拿出隨身攜帶的威而鋼給她吃，高山症情況才得以好轉。

房思瑜出席寫真書簽名會。（TVBS提供）

山友告訴她，如果吃了後的5到10分鐘沒有效果，那他們就必須趕緊帶她下山就醫，房思瑜表示：「剛開始怕怕的不敢吃，但為了救命吃了半顆，過了15分鐘後，血管擴張，鼻子和肺的積水就退了，變得暢通，高山症狀逐漸緩解，我整個人才活過來了」。被問及吃完有無特殊生理反應？房思瑜尷尬笑說：「女生不會有，但同行男性山友有一點反應，一路『開心』到山頂。」

她說以前沒想過威而鋼可以治療高山症，但有了這次經驗後，她以後要爬百岳或比較危險的山都會帶著它，不管是為了自己或同行的山友都會比較安全。

房思瑜出席寫真書簽名會。（TVBS提供）

《秘境呼吸》發售後反應熱烈，房思瑜的圈內朋友、家人也紛紛支持，讚嘆原來寫真集還可以有這樣絕美空靈的呈現方式，房思瑜也透露其實爸爸沒看過寫真書：「不敢給爸爸看，因為平常我穿得比較清涼出門，他都會叮嚀我不要穿太少。爸爸到現在還以為是旅遊書。但媽媽則覺得非常美！」

(中時 )