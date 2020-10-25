台中市警察局第四分局春社派出所警員粘為淞日前擔服備勤，一名林姓婦人拿著大塑膠袋走進派出所，袋內是她在院子拾獲的鸚鵡，林婦表示，在院子發現牠站著不動，因家中有狗，怕把牠給咬傷，請警察先生幫忙尋找飼主。由於鸚鵡主人在臉書「台中南屯區大小事」社團發文協尋，員警剛看到，馬上連絡飼主，幸運找回名為「寶寶」的主人。
對林婦熱心將走失的鸚鵡送來派出所找主人，還表示怕家犬咬傷鸚鵡，員警也幽默笑稱「我們派出所也有一隻會吃鳥的所貓耶！」這隻「藍和尚」鸚鵡太幸運，員警當日一早執行網路巡邏時，於臉書「台中南屯區大小事」社團，瀏覽到網友「柴柴」發布貼文協尋有銀色腳環X49開頭的藍和尚鸚鵡。
傍晚值勤時這隻「小幸運」就剛好遇到粘姓員警，立刻替牠找到失主，心急如焚的飼主接獲電話立即趕到派出所，原來鸚鵡的名字叫做「寶寶」。
飼主說，「寶寶被小朋友不小心弄飛了，停到附近樓頂，用手電筒一照結果飛走了，全家都悶悶不樂，好險找到了！謝謝警察及好心拾獲寶寶的林姓婦人。」
春社派出所所長江松泳表示，因飼主接獲通知表示會立即趕到，粘姓員警徵求拾獲人同意等候飼主前來領回，否則警察機關因未具有動物保護專業知能與空間設備，自難收容保管民眾拾獲的活體動物；呼籲民眾拾獲動物應送往動保處進行晶片判讀、公告認領等相關程序收容處置。
(中時 )
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