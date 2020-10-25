隨著年齡增長，孩童時期清亮的嗓音也會慢慢改變。雖然這是年紀帶來的正常影響，但是若是聲音過於沙啞或是發音困難，其實傳達出的身體警訊，遠比你知道的多得多。日本醫學博士、耳鼻喉科醫師角田晃一在《讓聲音乾淨清亮，身體變得超健康》一書中，做了易懂的解釋。以下為書摘:

究竟是什麼原因導致「聲音老化」呢？答案就是「聲帶萎縮」。所謂的聲帶萎縮就是聲帶變薄的一種疾病。由於年齡增長等原因使得聲帶變薄，以至於左右兩側聲帶無法完全閉合。氣息從左右兩側聲帶之間的間隙漏出，出現發聲漏氣、聲音沙啞、聲音無法持久的症狀。而飲料和食物容易從聲帶的間隙誤入氣管和肺部而嗆到，即使咳嗽也難以排出，引起吸入性肺炎等疾病，甚至變得無法提起重物。

為什麼聲帶萎縮會讓手腳使不上力，舉不起重物呢？

請試著想像以舉重物為項目的舉重或槓鈴仰臥推舉的情景。當選手在舉起槓鈴的瞬間會屏住氣息，為了將空氣留在肺部以固定住胸廓部位，好讓四肢肌肉保持穩定，所以要屏住氣息再舉起槓鈴。

不妨試著回想在日常生活中，當你拿起重物時的情況。我想應該是先屏住呼吸再提起重物。在那個時候，應該也有人會發出「嘿咻」的聲音吧。不管是上廁所或是要起身等等，當我們進行需要使勁用力的動作時，也會不自覺地閉合聲帶再用力使勁。這些都是由於聲帶閉合，不讓肺部內的空氣流失才能做到的事。

換句話說，原本應該能夠使出全身的力量，卻因為無法固定住胸廓而做不到，就算想要拿起重物卻使不上力。說明至此，我想各位應該都明白，上了年紀之後無法再像年輕時那樣提起重物，雖然和肌力衰退也有關係，但是聲帶萎縮導致空氣無法留在肺部內而使不上力也是原因之一。

假使覺得「反正我不用拿什麼重的東西」，而將聲帶萎縮的問題置之不理，日後可能就連走路、起身或是要從浴缸站起來的時候都使不上力，就會增加跌倒的風險。

「反正就是聲音嘛，也沒啥大不了的」、「只不過就是聲帶啊」，如果小看這個問題，將會嚴重影響你的日常生活。相反地，如果平時就鍛練聲帶，避免聲帶萎縮，不僅能預防吸入性肺炎等疾病，還能預防出現「無法拿重物」、「跌倒的危險」之類的情況，有助於遠離疾病，延長健康壽命。

作者簡介/角田晃一，醫學博士，論文發表於各類國際頂尖期刊。現任國立醫院機構東京醫療中心臨床研究中心（感覺器官中心）、人工器官和器械研發部部長、東京大學醫學系兼任講師。

(中時新聞網)