舞蹈老師林睿君（KIMIKO）今年1月答應教授男友王家玄求婚，小倆口並將於11月9月在屏東基督長老教堂舉行婚禮，如今距離婚禮只剩2個禮拜的時間，KIMIKO卻在今（25日）傳出身體掛病號，老公王家玄稍早在網上PO出KIMIKO吊點滴照，不禁讓外界都很擔心KIMIKO的身體狀況。

王家玄臉書全文。（圖／取材自長腿Oppa王教授臉書）

KIMIKO與北市立大學運動藝術學系主任王家玄已在7月登記結婚，小倆口並將於11月9月在具百年歷史的屏東基督長老教會，舉辦教堂婚禮，不過王家玄稍早卻在臉書曬出KIMIKO吊點滴照，並揪心寫下：「老婆身體罷工」。

照片中，KIMIKO手插著針頭，王家玄的大手握著KIMIKO的手安撫，網友紛紛留言關心：「身體撒嬌抗議了...」、「祝老師早日康復加油」、「是不是太累了？好好休息」、「你們倆都要多休息好好保重呢」。

其實KIMOKO除了平時固定的舞蹈教學課程外，她前天才開心宣布，成為2020臺中國際舞蹈嘉年華代言人，同時，KIMOKO也要籌備11月9日的婚禮，想必是非常忙碌。

(中時新聞網)