雖然自民主黨候選人拜登兒子韓特的「電郵門」爆發以來，保守派媒體藉此緊咬拜登其實知悉並參與韓特在陸的商業投資。不過，一向挺總統川普的《福斯新聞》報導指出，曾稱拜登參與在陸投資的「大人物」、韓特的前同夥人，前中鷹集團（Sinohawk Holdings）首席執行長鮑布林斯基對於拜登曾參與與該集團的交易的指控其實無法是證實的，亦無法證實拜登從大陸收取任何報酬。

曾任美海軍中尉的鮑布林斯基（Tony Bobulinski）先前向《華爾街日報》提供2017年春夏時期的電子郵件，並藉此指控拜登知情韓特在陸投資。不過報導指出，鮑布林斯基的電子郵件，並未證實拜登曾參與韓特與拜登的兄弟詹姆斯（James Biden）討論。

知情人士向《華盛頓郵報》表示，韓特與拜登的兄弟吉姆（Jim Biden）的合資從未從陸企華信集團獲得資金，而鮑布林斯基當時也是合夥人；而根據《華爾街日報》取得的公司檔案指出，拜登並未參與投資與相關商議。

報導稱，《福斯新聞》也取得鮑布林斯基聲稱他與韓特及拜登會面的簡訊，他稱在2017年5月2日的簡訊中稱「請讓我知道我們是否能與你的叔叔與父親一同擇地共進晚餐，而相關文件是要簡體或繁體中文？」。但實際上，這封簡訊並未能證實原訂的會談是否成真。這些簡訊與韓特之前的筆電「電郵門」也無關。

報導也指出，鮑布林斯基所提供給《福斯新聞》的電子郵件中，除了韓特、吉姆以及國際諮詢公司J2cR的吉利亞爾（James Gilliar）與其同事華克（Rob Walker）之外，並無其他人參與投資，所有的談判紀錄中也沒有拜登的參與。

不過，《福斯新聞》也強調關於拜登了解韓特生意的程度仍疑點重重未解，此也持續引起大眾關注。

(中時新聞網)