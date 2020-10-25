女星歐陽妮妮是演員歐陽龍和傅娟的長女，歐陽娜娜與歐陽娣娣的姊姊，她最近忙於宣傳新戲《腦波小姐》，不忘更新YouTube頻道，近日上傳一支精品包包的影片，豪曬背後的一整櫃名包，她細心地一一回答網友的問題，表示如果有朋友要商借都很樂意，「這些東西都是身外之物。」

歐陽妮妮透露近日在整頓家中，後面的包包櫃已是她整理過的狀態，每個都是3萬起跳，最貴的包保守粗估50萬元上下，她開心地曬出今年生日媽媽送的愛馬仕Constance（康康包），這顆是零配貨拿到；而要價最貴的則是Kelly Danse杏仁綠，她侃侃介紹：「現在在專櫃基本上很難拿到，因為太夯了！」並示範多種揹法。

她也曬出今年最愛揹的愛馬仕Picotin，除了介紹該款包不大但容量很足夠，價格在愛馬仕中算是很便宜，「八萬五千塊而已！」

有網友詢問最後悔買哪個包？歐陽妮妮馬上拿出香奈兒的金球粉紅包，面有難色的說：「也不是說我不喜歡這款包包，是我比較不喜歡這個芭比粉的顏色。」坦言當時想買黑色，原本售價5-6萬台幣，代購卻回已漲價到7-8萬，才勉強買下這顆粉紅小包。

歐陽妮妮強調，自己是個看到喜歡的包就會入手的人，不會每個月固定撥多少預算買包，否則容易購到不適合的；她的精品包開箱影片釋出後，受到許多網友熱議，「送我啊」、「太羨慕了啦」，也有酸民吐槽：「才X萬，當錢很好賺阿？ 舔共就不一樣啦」、「真有錢，光愛馬仕就好幾百萬」。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)