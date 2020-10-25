一名媽媽於臉書社團憤怒地表示，將女兒託付給友人照料，不料，卻被友人的丈夫毆打至住加護病房，就連友人也遭打至渾身是傷，只見女兒臉一片片瘀青，眼睛也腫得不成樣，讓媽媽看了相當心疼，並表示「會讓他得到報應。」

一名網友轉發友人的貼文至《爆料公社》，文中女童的媽媽表示，日前將女兒託付給友人照料，期間，夫妻卻因大吵，女兒竟慘遭池魚之殃，友人丈夫將所有的氣都撒在她身上，小小的臉蛋青一塊紫一塊、渾身是傷，甚至住進加護病房觀察；就連妻子也慘遭毒手，全身上下皆是傷，由於女童年紀相當小，該名動手的男子都集中攻擊女童的腦部及臉部，看了令人火冒三丈。

女童母親憤怒地表示，一定會讓動手的男子得到應有的報應，甚至讓她直呼「你爸媽當初怎麼沒把你打死？」據悉，這對夫妻倆平時感情上常有爭執，經常大大出手，這次將女兒託付照料，卻發生此事，讓不少網友看了都憤怒。

網友表示：「感覺報警對這種人沒用，以牙還牙比較有用！」、「就算跟自己老婆吵架，也不能打小孩出氣呀！更何況那孩子還是別人託你們照顧的」、「沒那種屁股，就別吃那種瀉藥！」

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(中時新聞網)