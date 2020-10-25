高雄市一名曾3度性侵未成年少女的蘇姓男子，2016年7月剛出獄，又在朋友介紹下，結識一名國一14歲少女並交往，兩人在暑假期間在各自家中發生性行為共24次，直到少女開學將兩人手機對話紀錄給學校輔導老師看，整起事件才曝光，不過蘇男事後辯稱不知道對方年紀這麼小，認為應該約15、16歲。

法院判決指出，蘇男在2016年7、8 月間透過友人介紹，結識未滿14歲的國一少女進而交往，兩人在暑假期間分別在各自住處發生性行為24次，等到該女開學返校後，曾向輔導老師出示手機中與男友間之對話，學校才通報性侵害防制中心訴警偵辦。

該男事後辯稱，雖然他曾接送少女上下學，但不知道對方原來只有14歲，原以為應該是國二或國三、15或16歲；經調查，蘇男在2012年因同類妨害性自主案件，遭高雄地院判徒刑3月共8罪，應執行1年2月緩刑3年，2013年2月間，又犯同類犯行，判處5月徒刑上訴後，二審改判4月確定入獄，2016年6月出監。此次橋頭地院依妨害性自主24罪，判蘇男徒刑1年4月。

(中時新聞網)