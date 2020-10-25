在台南市大內區走馬瀨農場舉行的西拉雅趣飛車邁入第7屆，今年報名隊伍創新高，參賽選手的飛車不只比速度也比創意，看得現場觀眾相當過癮。（莊曜聰攝）

在台南市大內區走馬瀨農場舉行的西拉雅趣飛車邁入第7屆，今年報名隊伍創新高，參賽選手的飛車不只比速度也比創意，看得現場觀眾相當過癮。（莊曜聰攝）

來自彰化的「萬能消防隊」捧走金盃獨得20萬元。（莊曜聰攝）

2020年西拉雅趣飛車比賽今年邁入第7屆，25日在走馬瀨農場熱鬧登場，活動做出口碑，報名參賽隊伍又創新高，連知名旅遊節目「食尚玩家」也組隊同樂，歷屆冠軍隊伍這次全部回鍋，選手們的飛車比速度也比造型，飛機、火箭、變形金剛、卡丁車通通有，看得觀眾大呼過癮，最後由來自彰化的「萬能消防隊」拿下冠軍，抱走獎金20萬元。

西拉雅趣飛車的賽道全長400公尺，沿途設置5道關卡，包括跳台、斜坡、S型彎道等等，選手從約2公尺的起跑台出發，靠著慣性向下衝，重力加速度非刺激，車體若不夠堅固，在第1關的跳台區「裝備」可是會掉光光。

由於飛車是無動力，為了能夠跑完全程，得靠著中途的斜坡增加動力，後段還得面對以東山175咖啡公路發想而設計的S型彎道，考驗駕駛的操控能力，完賽時若能停入指定車格，還能獲得主辦單位加碼贈送的玉井芒果冰。

評審團根據飛車的造型、創意、工藝、團隊精神等進行評分，再加上關卡挑戰的分數，最後奪得金獎的隊伍是來自彰化的「萬能消防隊」，捧走金盃與獎金20萬元；銀獎由造型搶眼的「鷲鷲（救救）保衛隊」拿下；銅獎則是由F1賽車造型的「頭文字S」拿下，分別帶走10萬及7萬元獎金。

台南市長黃偉哲上午也到場參與開幕式，他說這項比賽深受年輕朋友喜愛，而無動力形式也有環境概念，選手們發揮巧思，滑出趣味，並展現對土地的關愛，各單位都組隊共襄盛舉，也歡迎民眾順遊台南，賞名勝古蹟，並品嚐美食，滿載而歸。

(中時 )