為推廣低碳蔬食減碳，環保局結合民間團體25日舉辦低碳蔬食環境教育活動，有22個蔬食攤位、環保闖關遊戲等，讓民眾了解用吃也能愛地球。副市長沈慧虹現場示範健康拌飯做法，更表示當天有2500人一起吃素，減碳量就達1950公斤。

為感謝新竹市一貫道協會連續10年舉辦低碳蔬食活動，以及擔任2020台灣設計展環保志工協助整理市容，環保局長江盛任特別頒發感謝狀。江盛任指出，舉辦蔬食活動別具意義，透過飲食的改變，不只保護了動物，更保護了自己。

為鼓勵民眾多多吃在地、食當令，響應蔬食運動，沈慧虹則分享自己每周一固定揪團吃素食的習慣，她認為食用蔬食能讓自己精神更飽滿。沈慧虹指出，蔬食不僅提升對抗疫情的免疫力，降低碳排放更有助於對抗地球暖化，是兼具健康與環保的積極作為。

為了教導參加民眾製作更多元營養的蔬食，沈慧虹、江盛任更親手做拌飯，將堅果花生角、芝麻、杏仁片、筊白筍、紅蘿蔔等食材拌入飯中，最後淋上胡麻醬，就製成誘人的健康拌飯。

活動現場設置環境衛生、綠色消費及資源回收等環保闖關活動，過關者可獲50元蔬食品嚐券，使用租借或自備餐具者加贈環保綠點10元，現場有許多父母帶著孩子一起參與，親子共學環境知識，支持全民綠生活行動。環保局統計，目前新竹市共有59家蔬食餐飲業者，鼓勵外食的民眾選擇蔬食餐廳，減碳抗暖化。

(中時 )