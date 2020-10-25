台北W飯店10月31日推限定款暗黑特調「面惡EVIL」、「味懼FEAR」與「面懼MASQUERADE」。（台北W飯店提供）

和逸飯店‧桃園館即起至11月1日入住的房客可免費參加萬聖節「要糖趣」和「糖果盒DIY體驗」及「萬聖節Party High起來」活動。（COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供）

網美酒吧「Blu Bar」推雙人炸物拼盤再加上2杯自選調酒，萬聖限定1680元起。（COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供）

Cozzi KITCHÉN餐廳即日起至10月底推出萬聖節快閃優惠。（和逸飯店‧台南西門館提供）

10月萬聖節即將到來，全台各大飯店推出恐怖趣味的甜點及調飲，以及大人、小孩獨具特色的扮裝派對，搞怪攬客。而萬聖節的餐點，如「台北亞都麗緻大飯店」巴賽麗廳和麗緻坊、「慕軒飯店」1樓酒吧、「台北Ｗ飯店」10樓WOOBAR，及「台中日月千禧」1樓酒吧及24樓極炙牛排館，還有「和逸飯店」桃園館、台南西門館、高雄中山館，分別推出秋天橘、紅色系與恐怖黑、白色系的造型蛋糕甜品，而飲料有大人系的酒類調飲，還有特色下午茶等，讓人驚嚇又期待。

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳即起至12月底推出灰姑娘文學主題下午茶，甜點師傅研製7款鹹、甜點，並取名「無盡的家事‧巧克力慕斯」、「洗滌好幫手‧海綿蛋糕」、「命中注定‧巧克力高跟鞋」、「華美禮服‧糖霜餅乾」、「專鼠好朋友‧芒果慕斯」…等，搭配多款飲品；麗緻坊即起至10月底則推出8款以鬼怪、南瓜等萬聖節造型的麵包甜點。

此外，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧即日起至10月31日每週四晚間7點至11點推出「10月萬聖暢飲派對」活動，享精選調酒2小時暢飲只要599元起，提供女巫檸檬酒及滋味酸甜傑克南瓜燈、酒水鮮紅如血的吸血鬼之吻等多款萬聖節特調；民眾穿著萬聖裝扮或橘色服飾，可減免100元，每位優惠價499元起。

台北Ｗ飯店萬聖節10月31日晚間9點至深夜，在10樓WOOBAR舉辦「MASQUERADE OF EVIL面懼」派對，活動當晚入場費每位1200元（含迎賓飲品2杯，推出3款黑暗系調飲，第1款面惡EVIL，以咖啡酒作基底、再搭配可可利口酒，第2款味懼FEAR透著荔枝香的白色酒體，杯緣上紅血般的覆盆子果泥冰隨時間融化滴落；而第3款面懼MASQUERADE則以紅酒作基底，搭配檸檬汁與可樂如同紅血、以橘子皮製成面具作裝飾，每杯售價450元起。

台中日月千禧酒店3樓饗樂全日餐廳海陸百匯10月30日、31日午、晚餐時段推出變裝萬聖節‧童饗歡樂活動，身高90公分~114公分的幼兒扮裝即可享免費優惠（1組訂位優惠上限為3位幼兒；幼兒免費需另加1成服務費），24樓極炙牛排館於萬聖節當晚9點半則舉辦月夜嘉年華派對，以驚悚嘉年華會為主題，群魔亂舞開場秀、鬼王鬼后票選，低消每人700元起，節慶套組每組1100元起。

和逸飯店‧桃園館即起至11月1日入住的房客，可免費參加萬聖節「要糖趣」和「糖果盒DIY體驗」，也同步推出「萬聖節Party High起來」活動，除房客外，入場民眾同樂、每人299元，可享酒吧無酒精特調及萬聖節限定餅乾，體驗彩繪DIY裝扮等；台南西門館Cozzi KITCHÉN餐廳即日起至10月底，每日下午2點至5點推出萬聖節快閃優惠，現場點「熊熊遇見你主題午茶」任一餐點並拍照打卡，可免費享1杯重乳歐蕾飲品；高雄中山館30樓餐廳Cozzi THE Roof，於10月30日至11月1日晚餐推出2款萬聖節主餐「火眼墨魚海鮮燉飯」480元起、「狂歡義式茄汁燴羊膝」560元起。

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(中時 )