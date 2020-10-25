中華企業射箭聯賽二年「至尊盟主賽」G1開打，兩隊在大風中論箭，協會青年隊在第5點女單蘇思敏最後一局兩支10分箭定江山，和陽亞蓉都貢獻兩點勝利，率隊以19比16拔得頭籌。

「至尊盟主賽」採五戰三勝制，由企箭二年例行賽冠軍協會青年隊，接受在季後挑戰賽出線的寒舍集團隊挑戰，G2至G5比賽日期為11月14日、15日、21日和22日，地點一樣在國立體育大學射箭場。

根據競賽規程，例行賽排名第一的協會青年隊擁有至尊盟主賽G1、G3、G5場的出場順序選擇權，也就是說，今天G1的出場順序是由協會青年隊決定，比賽採積點制，由在五點比賽總積點領先的隊伍獲勝。

青年隊打鐵趁熱，第一點由表現沈穩的陳以芹／蘇思敏／陽亞蓉打頭陣，迎戰寒舍林佳恩／蔡佩綺／高佳萍，順利以5比1旗開得勝搏得開門紅。

但寒舍也不是省油的燈，靠著東京奧運國手魏均珩和邱顯傑、余冠燐聯手，在第二點男團以6比0擊敗青年隊戴宇軒／蘇于洋／楊恢哲，總積點6比5後來居上。

第三點男子個人賽，寒舍魏均珩延續男子團體賽的好手感，以7比3大勝青年隊戴宇軒，一個人貢獻兩點勝利，寒舍總積點12比8拉大領先差距。

第四點混雙，青年隊陽亞蓉／蘇于洋以6比2打敗寒舍高佳萍／余冠燐，總積點追成13比14只差一分，最後一點女子個人賽成為勝負關鍵。

面對東京奧運國手、寒舍林佳恩，青年隊蘇思敏毫無懼色，第三局雖被林佳恩射出兩支10分箭，追成2比4，第四局蘇思敏雖有一支6分箭，但另兩箭都10分仍以1分險勝，拿下第五點，助青年隊以19比16獲勝。

為青年隊拿下女團、女單兩勝的蘇思敏說，賽前練習時很緊張，「上場後提醒自己不要想太多，抓住風比較小的空檔果斷出手，最後一趟第二箭重心沒站好射6分，知道問題後馬上修正，還好最後一箭也10分，能贏得最後勝利超開心。」

青年隊教練徐梓益則表示，今天風很大、很亂也很不好抓，蘇思敏的節奏算是陣中女將中最快的，所以最後一點女單排她上場，「我提醒她準備動作作好後，一抓到風較小的空檔便出手，失誤會少一點，這一點她掌握得很好。」

為寒舍拿下男團、男單兩場勝利的魏均珩表示，「今天風真的很大，風向又很亂，瞄點必須更大膽做修正。」沒能拿下首勝，寒舍教練郭振維說：「風大又亂的確有影響，關鍵的幾支箭沒能把握住，很可惜。」

(中時 )