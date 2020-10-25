新北市一位女子帶著女兒與一位張姓男友人同居，但張男卻常偷爬上友人16歲女兒的床，同時使用手和嘴巴染指少女，沒想到少女雖遭到性侵卻「完全無感」持續熟睡。直到某日少女借用張男電腦，才意外在電腦中看見煽情片，驚覺自己是影片中的女主角，害怕的向母親揭發其獸性。

起訴書指出，張男透過在夜市擺攤維生，與一位女姓友人同居於新北市土城區，他發現友人的女兒日漸長大，雖然才16歲但卻深深地被其姿色所吸引。張男便從2018年6月起，趁著少女半夜熟睡時，先嘗試用手偷摸少女胸部，見其毫無反應便越摸越深入，除了手之外也用上嘴巴，舔胸部、陰部等樣樣來，還一邊拿著手機將畫面全都錄下來。

不僅如此，張男也在住處裝針孔攝影機，偷拍母女倆洗澡、上廁所、換衣服的身影，把所有的影像存放在電腦中。今年3月時，少女借用張男電腦時，意外發現「ㄑㄑ摩包魚」檔名的資料夾，點開一看卻竟發現自己不僅被偷拍，還在睡夢中遭侵犯。少女立刻告訴母親赴警提告。

對此，張男則辯稱自己沒有性侵，只是把下體「借放」進去，沒有性交的意圖。檢警調查後，發現被偷拍的不只母女倆，確認其犯罪屬實，依妨害秘密罪、兒童及少年性剝削防制條例等罪，對張男提起公訴。

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(中時新聞網)