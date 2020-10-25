台啤25日差點搞砸末節雙位數領先優勢，最後僅以78比77險勝裕隆，關鍵就在最後21.5秒，周伯勳的底線發球，竟然直接把球傳給對手，而不是自己隊友，平白奉送對方投進三分球，周伯勳賽後不禁喊冤，「我只是軟手！來不及收球了。」

就連台啤助教尚韋帆都虧周伯勳，「你自以為是四分衛嗎？還好這場沒有輸，否則你就慘了。」幸好周伯勳仍有17分、11籃板的雙十數據當作彌補，「應該是運氣比較好，最近照顧小孩子比較累，經常半夜都要起來兩、三次換尿布。」

原來是周伯勳的女兒周書妍在上個月19日出生，從此讓他開始體會半夜起床照顧小孩滋味，「雖然我老婆照顧女兒時間比較多，也比較累，但我也要幫忙洗澡與換尿布，我會詢問隊友該怎麼照顧小嬰兒，尤其是也生女兒的王皓吉。」

向來給了少根筋感覺的周伯勳，坦承自從有了女兒，他也變得穩重成熟多了，大部分時間也都幾乎待在家裡照顧女兒，很少往外面亂跑，「我現在手機螢幕把原本的夫妻合照，換成女兒的照片了！」他打算等到明年再回老家台南補辦婚宴。

儘管才跟台啤完成續約，暫時無須擔心自己合約問題，周伯勳仍然強調，「接下來希望自己數據能比以前好，畢竟SBL只用單洋將，還有洋將身高限制，我必須表現更好才行。」但問他是否設定場均雙十目標，他馬上回答，「先不要啦！」

(中時 )