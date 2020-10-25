幼兒公費疫苗至衛生所施打，滿65歲長輩則限量供應、特殊族群暫緩受理。（台中市衛生局提供／張妍溱台中傳真）

台中市採購公費流感疫苗75萬2300劑，迄今中央配撥約60萬劑，9日實施限額接種，每日接種量約3萬劑，24日累計施打逾50萬劑，預估10月底疫苗全數打完。目前全市30家衛生所及327家合約院所僅提供幼兒接種，滿65歲長輩則限量在11月前，至全市83個社區站接種。

台中市衛生局指出，截至24日止，共累計施打逾50萬劑，目前存量約13萬劑，若以每日接種量約3萬劑，預估10月底疫苗將全數打完，其餘88515劑尚未到貨，已跟中央申請撥補，約11月初到貨，滿65歲長輩則限量供應、特殊族群暫緩受理。

衛生局說，台中市衛生局發現6個月以上至學齡前的幼童接種率僅23．1％，低於目標55％，有民眾認為接種2劑較具保護力，但今年流感疫苗搶打，2劑必須間隔4周以上，即日起幼兒公費疫苗至衛生所施打。

台中市南屯區1家小兒科醫師施勝桓指出，今年公費疫苗施打熱烈，自費疫苗15日全數打完，已聽聞不少診所的自費疫苗已用罄，目前採購國外疫苗，即使1劑1300元，何時到貨？會不會有貨？一切都是未知數，目前有錢也買不到，根本「1劑難求」。

(中時 )