北台南家扶中心25日在台南大內區走馬瀨農場舉辦「2020愛你愛你，好家再有你」活動，讓認養人與受扶助兒童相見歡，並親自表達對善心人士的感謝，，來自全台各地的51名認養人與64名配對的家扶兒、家人共聚一堂，場面相當溫馨；來自高雄市的陳國益、張淑禎夫妻與認養的6名孩子見面，也收到孩子親手製作的感謝卡片，相當開心。

張淑禎表示，會跟家扶的孩子結緣，是因為女兒曾擔任家扶社工期間，常談起弱勢孩子們的困境，因此決定與先生共同加入認養行列，不知不覺就已經有10年時間，能夠陪著認養的6名孩子日漸成長也是一種喜悅，每年只要有相見歡活動，夫妻倆都會排出行程跟孩子們「約會」。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，家扶基金會推動國內認養制度已經有43年歷史，早期曾受助的兒童，能夠自立並回饋來擔任認養人不在少數，還有人認養年資超過30年，甚至還傳到第二代，家扶每年會為認養人及孩子辦理愛的連線相見歡活動，讓孩子們能有機會見到贊助他們的善心人。

根據家扶基金會「台灣貧窮兒少資料庫」最新調查，弱勢家庭中，有4成的孩子沒辦法每天有早餐可以吃，近6成的孩子曾經數度繳不出營養午餐費，北台南家扶目前扶助965戶約1583名兒少，約近7成為單親家庭，1成5為隔代教養，超過6成以上的家庭每月總收入在2萬元以下，家扶除透過認養人制度彌補孩子基本生活上的不足，也呼籲各界踴躍捐輸。

(中時 )