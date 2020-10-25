九降風吹的米粉最好吃。新竹市米粉節25日登場，此次回到新竹米粉故鄉南勢舉辦，邀請新竹在地業者一起聯名製作米粉節限定料理，更有米粉工廠、米粉寮導覽團，帶民眾探尋米粉產業的傳承與好吃的祕密。

新竹市工商發展投資策進會副總幹事鄭維安表示，因新竹秋季強勁又不帶水氣的九降風，十分適合風乾物產，讓新竹米粉名聞全台，1960到1970年間可說是新竹米粉的全盛時期，放眼望去有上百間米粉工廠，如今則以永盛、山川、東德成、新華、老鍋、國際等十幾間老字號商店為主，南勢就是多數米粉的故鄉，至今還保有米粉傳統製法。

新竹的米粉是蒸熟後再經日曬製成，體積較細、一咬即斷，鄭維安解釋，依所含米的比例，分為純米米粉、調和米粉、炊粉等不同選擇，尤其製作純米米粉需經整顆米磨漿、製成米粿、擠壓成條、蒸熟切斷、拆絲成型、日晒風乾等17道繁複工序，製成時間至少16小時、風乾8小時，7分風乾、3分日曬所言不假。

米粉公會理事長鍾淑鈴也表示，米粉公會非常團結，業者們感情緊密，不僅會一起討論米粉技術，連新產品都是互相幫忙研發試吃，所以新竹的米粉技術持續精進，也推出許多創新的米粉產品，這次2020台灣設計展也配合設計全新包裝，就是要大家有不同的米粉體驗。

此次米粉節罕見的回到南勢米粉寮舉辦，在地味十足，還將由業者帶領民眾進入米粉工廠、米粉寮參觀，瞭解新竹米粉好滋味背後的秘密。

(中時 )