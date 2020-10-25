位於澳洲中南部的南澳州（SA）終於可以完全靠太陽能供電，成為全球第一個完全由太陽能供電的行政轄區。在10月11日，南澳100%的用電由太陽能板發電供應，維持約一小時左右。

澳洲能源市場調度中心（AEMO）執行長齊伯曼（Audrey Zibelman）說：「這在全球能源景觀上絕對是不容小覷的成績。從來沒有一個像南澳這麼大的轄區可以完全靠太陽能供電，其中消費者家裡屋頂安裝的太陽能板貢獻的電量達77%。」而位於小鎮泰勒姆本德（Tailem Bend）與奧古斯塔港（Port Augusta） 的太陽能電廠則貢獻了23%電量。

由於電力供應已能百分之百由太陽能負擔，所以南澳將天然氣與風力製造的電量儲存在電池裡或是輸往維多利亞省。

AEMO估計，未來14個月，將新增3.6萬個太陽能發電系統在住家的屋頂上。亦即南澳全州安裝太陽能板的住家已達28.8萬戶，相當於1/3住家的用電，靠自己供應。

不過太陽能發電也存在隱憂。若輸電網路或配電網路管理不善，出現故障或塞車，會導致電力供應不穩，甚至停電。

(中時 )