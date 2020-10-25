登山後頭暈缺氧竟與貧血有關？書田診所家醫科主任醫師周明文指出，貧血者的血紅素較少，在高海拔地區空氣中的氧氣也減少，使得身體組織能獲得的氧氣又比健康者更少，導致較易出現缺氧症狀，甚至高山症。

周明文指出，人經由呼吸讓氧氣進到肺部，透過體內的循環系統（心、血液、血紅素）將氧氣送到體內各組織，使身體正常運作。當在高海拔地區時，大氣壓力較低，空氣中氧氣減少，血紅素可以結合的氧氣較少，可能使身體組織缺氧產生不適，嚴重時會造成高山症。

缺氧引發高山症症狀包括頭痛、頭昏、失眠、噁心、嘔吐、厭食、虛弱…等，嚴重者可能產生腦水腫導致步履不穩、嗜睡、昏迷；或是肺水腫造成呼吸困難。倘持續惡化，即有生命危險。

到高海拔地區一定會發生高山症？

周明文說明，高山症的發生與否，主要決定於個人體質及登高的速度。心肺疾病及貧血，都是高山症的危險因子，有危險因子表示風險增高，但不一定有因果關係，這些人至高海拔缺氧的環境，有可能更容易出現身體缺氧的症狀。

高山症最重要的治療方法，就是儘快向低海拔處移動，其他的方法包括氧氣治療、藥物治療及休息。前往高海拔前，服用適當藥物，或是緩慢、漸進地向高海拔處移動，都有助於高山症的預防。

貧血者去高海拔地區 可能會有較高的風險

貧血的種類有許多種，應尋求醫師診斷治療。常見的症狀是容易疲累、體力不佳、臉色蒼白、運動或月經時會更不舒服。有月經的女性、成長快速的嬰兒、小孩以及青少年、素食者，較易發生缺鐵性貧血。只有缺鐵性貧血才需要補充鐵劑，切勿自行任意購買服用，以免引起其他副作用。

最後周明文提醒，許多人有貧血而不自知，倘有規劃攀登高山或是前往高海拔地區旅遊者，特別是女性，應先確認自己有無貧血。有貧血問題欲前往高山或高海拔地區，應先諮詢醫師評估風險，最好能在治療改善後再出發，降低缺氧的可能。

(中時新聞網)