台鐵今將1列10輛編組全新的電聯車移到花蓮後火車站軌道上，吸引百餘名民眾上前和它合影紀念。（羅亦晽攝）

號稱「地表最美區間車」EMU900型通勤電聯車昨入花蓮港，今在花蓮車站舉辦新車見面會，不少鐵道迷前往見證歷史性的一刻，因該車未來將在北、西部運行，花蓮民眾嘆「看得到搭不到」，期待新式城際電聯車投入東部地區。

台鐵斥資253億元向韓國現代樂鐵公司購買52列EMU900型通勤電聯車，首2列新車昨抵台後，今將1列10輛編組全新的電聯車移到花蓮後火車站軌道上，舉辦「新車見面會」，吸引百餘名民眾上前和它合影紀念，一睹風采。

鐵道迷之一的陳姓民眾拉著女朋友，一同和列車合照，興奮地說，新車配色跳脫以往沈重顏色，草綠色看起來具現代感，未來有機會到北部想體驗搭乘。

帶著兒子前往賞車的李姓爸爸說，新車確實新穎，具設計感，但未行駛東部，以北部通勤疏運為主，自己平時也不會刻意北上搭新車，等於「看得到坐不到」，有點可惜，還是期待未來將投入東部地區的新車種。

此外，台鐵日前已採購600輛黑白極簡風格的新式城際電聯車，增加東部運能，預計明年6月將從花蓮港運抵交車，2024年步上軌道營運，台鐵表示，由於每列車增加至12輛，比普悠瑪號多170個位子，預期平日可增加36％、假日增43％運能，可望終結「花東一票難求」的狀況。

(中時 )