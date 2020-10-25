「2020ATTA台中國際旅展」24日登場，台中市政府法制局、衛生局、觀光旅遊局派員至旅展現場抽查，發現1家中部餐飲業者販售無履約保證的餐券，消保官已當場要求業者下架禁售，另發現1家旅行社業者販售未載明出發日期的旅遊行程，已移請交通部觀光局依法查處。

法制局呼籲，民眾逛旅展購買優惠券或行程套票時，應留意履約保證、行程起訖時間，勿冒損失風險得不償失。

法制局長李善植表示，此次旅展多數業者符合規定販售商品（服務）禮券，但抽查旅展時，發現有1家旅行社業者販售未載明出發日期的旅遊行程，違反旅行業管理規則，未載明出發日期的旅遊行程不在中華民國旅遊業品質保障協會的保障範圍，業者也未提供履保機制，若日後業者停（歇）業無法提供服務，影響消費者權益。

市府立即移請目的事業主管機關交通部觀光局依法查處，並協助消費者與業者協調退費。

李善植指出，昨日發現1家中部餐飲業者販售無履約保證的餐券，消保官當場要求業者下架禁售，消費者購買禮券，應到各銀行網站逐一查詢履保記載的真實性，或至由法制局整理的各家銀行的禮券履約保證或信託專戶網頁查詢，可掃描禮券「銀行履約保證」簡易QR-code查詢，確保自身權益。

法制局指出，若旅展現場無法查到履約保證內容，可至會場的「禮券健檢中心」諮詢，或電話撥打1950消費諮詢專線洽詢；若消費者認為所購買的禮券或旅遊行程，有違反相關定型化契約規定，與業者協調不成，可至行政院消費者保護會申訴系統申訴。

(中時 )