經濟學者研究發現，台灣社會長期存在所得不平均，最富有者靠著土地、股票交易累積豐厚財產，台灣金融研訓院最新調查則發現，有三成的民眾幾乎沒有儲蓄，其它調查項目更突顯近五成的民眾，財務條件深陷潛在脆弱。

為深度了解台灣民眾金融生活面貌，台灣金融研訓院首度進行2020年台灣金融生活調查，透過電話訪查蒐集全民在金融風險抵抗力、金融行為、經濟脆弱性等各面向的表現，調查報告「台灣金融生活調查～全面貌」將在本月底完整公布。該院目前正在完善最後整理，希望能藉由調查結果，回應金管會主委黃天牧提出的「金融普惠」及其可執行方向。

金研院指出，調查結果可以看到台灣人的儲蓄與借貸狀況，除了三成民眾幾乎沒有儲蓄，另外，22.5％民眾無法獲得金融機構借貸，運用銀行作為緊急籌資管道的比率亦偏低，這兩項調查結果合併來看，台灣仍存在「金融排斥」（financial exclusion）。

台灣金融研訓院表示，將針對金融風險抵抗力較低的群眾，給予更符合自身需求的金融教育課程，透過分地、分世代、分眾施教，如同養分補足民眾金融素養，搭配適合自身的多元理財商品，也期望更多金融業者能從此次金融生活調查看到更多需要金融幫助的角落，讓全民能及早邁向財務幸福的人生。

(工商 )