嘉義市北香湖公園正在展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，目前參觀人次已破63萬人次。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市北香湖公園正在展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，目前參觀人次已破63萬人次。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市北香湖公園正在展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，目前參觀人次已破63萬人次。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市北香湖公園正在展出全國最大夜遊光影藝術展「光織影舞」，目前參觀人次已破63萬人次，因距展期只剩一周，嘉義市副市長陳淑慧歡迎全國旅客、市民朋友要把握機會，來嘉義市觀光，看最夢幻的光影藝術「光織影舞」。

昨24日晚間市府邀請到嘉北國小到北香湖公園演奏精彩管樂，曲曲悠揚搭配驚喜彩蛋2分鐘無人機表演，場面熱鬧熱滾滾，據市府觀光新聞處統計，光24日就湧進3萬參觀人次，依目前63萬人次，11月1日展期結束達到70萬人次目標應有望達成。

觀光新聞處長張婉芬表示，不少市民朋友都說，光織影舞開演以來，發現到嘉義市的夜是這麼精彩，光影的夢幻讓原本就美麗的北香湖公園，更添色彩。更有市民朋友說，以前知道北香湖公園，這次因為光織影舞特別前來，發現北香湖公園很大很美，更將博愛陸橋、文化路、世賢路區域的整體城市景觀與生活機能大大提升，市容很美、光織影舞很美，真的很驕傲。

觀光新聞處表示，光織影舞已經進入最後一周，為了再掀高潮，預計將於10月31日再推精彩節目，市民朋友全國旅客千萬不能錯過。同時，時序微涼，敬請民眾持續堅持防疫，戴口罩、依據工作人員引導，漫步在光織影舞的夢幻光影饗宴中。

(中時 )