中國遼寧省大連市一棟30層大廈頂部的巨大避雷針20日晚上突然掉落，意外砸中大樓下方公車站正在等車的女子，造成女子當場被砸昏、全身多處骨折，最後因失血性休克死亡；目擊者表示，避雷針墜落時發生巨大聲響，街上的路樹也被應聲砸斷，樓下的雨棚也被砸毀。

巨大避雷針從30層樓高墜下，意外砸中女子慘死。（圖／翻攝自半島晨報）

根據《 半島晨報 》報導，遼寧省大連市該棟30層大廈頂部的避雷針20號突然掉落，竟砸中樓下一名年約40歲的女子，只見身穿白衣黑褲的女子被砸中後倒在路上一動也不動，身旁掉落的避雷針則折彎變形，該女子事後送醫被發現頭部、胸部、四肢多處骨折，造成失血性休克，最後因傷勢過重，於隔日不幸離世。

目前現場被拉起封鎖線，警方正調查整起事件發生經過，據目擊者指出，車站旁的路樹被避雷針砸毀後，目前只剩下一根小樹枝，車站旁的遮雨旁也被砸壞仍未修復，而事發的大樓警衛對於事故表示不知情，周圍鄰近的大樓的保全也表示不清楚事發經過。

(中時新聞網)