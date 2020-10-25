苗栗家扶中心開辦家長生涯發展方案，月嫂培訓班25日結訓，學員們展現月子餐烹飪學習成果。（巫靜婷攝）

苗栗家扶中心開辦家長生涯發展方案，月嫂培訓班25日結訓，學員們展現月子餐烹飪學習成果。（巫靜婷攝）

苗栗家扶中心開辦家長生涯發展方案，月嫂培訓班25日結訓，學員們展現月子餐烹飪學習成果。（苗栗家扶中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

新住民媽媽阿康靠工廠作業員的薪水，獨自扶養1雙兒女，參加月嫂班從不缺席，希望成功考證轉職增加收入。（苗栗家扶中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心開辦家長生涯發展方案，月嫂培訓班25日結訓，學員們展現學習成果。（苗栗家扶中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心開辦家長生涯發展方案，月嫂培訓班25日結訓，學員們展現學習成果。（苗栗家扶中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗家扶中心開辦家長生涯發展方案，協助經濟弱勢家長學習一技之能，建構脫貧的能力，專業月嫂培訓為期2年，25日結業式，共有10名學員完成培訓，其中半數是新住民，嫁來台灣16年的越南籍媽媽阿康，靠著工廠基本工資撫養癱瘓的丈夫及1雙兒女，期盼成為專業月嫂增加收入，讓生活好過些。

阿康來自越南，她的丈夫4年前2次中風後全身癱瘓，至今住在安養中心，阿康每天都會去看他，同時靠在日南工廠當作業員的微薄薪資，獨自撫養1雙就讀國小、國中的兒女，阿康說中文的能力佳，已經考過汽機車駕照，為了謀取更高薪的工作，她參加月嫂班，希望成功考取證照，轉職增加收入。

阿康2年來不曾缺席，是月嫂班的全勤王，學習產婦照護及芳療、月子餐烹飪、新生兒洗澡、按摩等技能，對她來說在台灣考證照，要能克服語言障礙，最難還是讀寫中文，她勤作筆記，也因上課認識一群類似境遇的好友，成為支持她考證的動力。

協助辦理月嫂班的「宥兒樂」月子祕書公司總經理林海珊指出，台灣沒有月嫂專門證照，因此要成為合格月嫂至少得考取中餐丙級、保母丙級證照，擁有證照還需符合案主需求，現在的案主除了喜歡資深月嫂，且希望吃到有家鄉味的月子餐，外籍月嫂能夠迎合外籍案主的需求，月薪最低可達6萬元。

林海珊表示，現代人重視產後護理，但月子中心1天就要6000元到1萬元，費用高昂，專業月嫂到府服務正夯，費用約僅需月子中心的一半，月嫂除了會依媽媽個人體質調整月子餐，避免媽媽越吃越胖，新手媽媽也能順便學習新生兒照顧技巧。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，家長生涯發展方案同時加入理財課程，教導家長記帳技巧及財務規畫，幫助他們分辨「需要」、「想要」，減少非必要支出，減輕家庭經濟負擔，長達90小時的培訓並非所有家長都能撐到最後，但能撐到最後的家長不僅有恆心毅力，也懂得時間規畫，靠進修翻轉人生。

(中時 )