身上沒錢竟然也能叫外送？一名女外送員日前送單時，遇到客人說自己錢不夠要下次一起付，她原本也很懷疑真的可以嗎？沒想到客人直接教她如何點選，竟真的賒帳成功，網友看到後表示，會知道這個功能的只有司機。

外送員PO出自己和客人的對話紀錄。(圖/截自臉書「UberEATS台灣」)

這名女外送員25日在臉書《UberEATS台灣》貼出自己和客人的對話紀錄表示，客人說身上錢不夠，要她把餐點放在門口就好，他下次會一起付，由於女外送員是第一次遇到這種狀況，因此好奇詢問「確定可以嗎？」。

客人則教她餐點送完後，在APP點選「未支付任何金額」選項，這樣系統就會記錄這位客人這次的訂餐沒付錢，下次會連同下一筆訂單一起扣款。對話曝光後，其他當過外送員的網友提醒，外送員必須要先回報給客服，接著再點選「未付任何款項」，這樣客人下次要先結清這筆金額才能繼續訂餐。

不過也有網友擔心，若菜鳥司機沒回報給客服，又乖乖的照著客人說的去做，有可能會被冤枉已經收錢，如果客服資料沒回報備註紀錄，司機被扣錢的機率極大；還有網友怕遇到奧客鑽漏洞，訂了一堆不付錢，之後不再用這個帳號，逃之夭夭。

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(中時新聞網)